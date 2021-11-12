Ягудин пожелал скорейшего выздоровления Усачёвой, получившей травму на Гран-при Японии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал травму россиянки Дарьи Усачёвой, из-за которой спортсменка снялась с Гран-при Японии.

«Это жизнь, это большой спорт. Травма может произойти в любой период времени. Виновата ли в чём-то федерация? Нет, конечно, они же ничего не могли сделать. Жизненная ситуация, не более. Желаю Дарье скорейшего восстановления!» — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

12 ноября 15-летняя Усачёва получила травму на раскатке перед короткой программой Гран-при Японии, из-за чего снялась с соревнований.

Ранее Косторная поддержала Усачёву, получившую травму на Гран-при Японии.