Косторная поддержала Усачёву, получившую травму на Гран-при Японии

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная выразила поддержку Дарье Усачёвой, которая завершила участие в Гран-при Японии из-за травмы.

«Спортсмены — это не роботы, не машины, это такие же люди, которые могут болеть и иметь какие-то травмы. Спорт высших достижений не имеет ничего общего с крепким здоровьем, но это не значит, что после травмы карьера спортсмена должна заканчиваться, вовсе нет», — написала в своём Instagram-аккаунте Косторная.

15-летняя фигуристка упала во время разминки перед короткой программой на Гран-при Японии. Усачёва не смогла самостоятельно покинуть лёд, её на руках вынесли медицинские работники.

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