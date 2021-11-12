Пашалич: не терпится показать, что мы лучше России, и занять место на ЧМ в Катаре

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Полузащитник сборной Хорватии по футболу Марио Пашалич поделился своими ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира — 2022 с Россией.
Пашалич: не терпится показать, что мы лучше России, и занять место на ЧМ в Катаре
  • © AP Photo/Jonathan Nackstrand, Pool

«Думаю, что россияне начнут осторожно, поскольку им достаточно ничьей. Но я не верю, что они будут защищаться все 90 минут. Они будут пытаться играть вперёд и подвергать нас опасности, однако всё зависит от нас. Главное — это сохранять спокойствие и не нервничать. Мы не можем дождаться матча, мы живём ради этого адреналина, предвкушения, все живут ради больших игр. Лично я ожидаю зрелища и отличной атмосферы. Нам не терпится показать, что мы лучше России, и занять место на чемпионате мира в Катаре», — приводит слова Пашалича пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите. За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии (20 очков).

Ранее главный тренер сборной Хорватии признался, что ждал осечки России в отборе на ЧМ-2022.

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