В РФС объяснили, почему часть зрителей покинула трибуны во время матча Россия — Кипр

В Российском футбольном союзе (РФС) объяснили, почему часть болельщиков покинула трибуны до завершения матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Кипр (6:0).

«По нашим данным, уход части сектора активной поддержки не был связан с игрой сборной и не являлся заранее спланированной акцией. Решение покинуть трибуны было принято из-за конфликта в секторе, который произошёл на 30-й минуте матча между отдельными болельщиками и был быстро разрешён службой безопасности стадиона и стюардами. Причиной данного конфликта послужила претензия активной части болельщиков к другой относительно поведения в секторе. Мы сожалеем, что эта ситуация не позволила болельщикам досмотреть матч и увидеть пять отличных голов нашей сборной во втором тайме. Надеемся, что в будущем такие ситуации не повторятся», — цитирует «Чемпионат» сообщение службы коммуникаций РФС.

Матч Россия — Кипр состоялся 11 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Встречу посетили 10 108 человек.

Ранее сообщалось, что на матче России с Кипром в Санкт-Петербурге подрались болельщики.