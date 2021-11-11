На матче России с Кипром в Санкт-Петербурге подрались болельщики
- Reuters
Драка случилась на одной из трибун стадиона, сообщает «Спорт-Экспресс».
Во время первого тайма на секторе болельщиков сборной России началась драка 👀 pic.twitter.com/KIQh9tDQxW— Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 11, 2021
После первого тайма россияне ведут со счётом 1:0.
Мяч забил Александр Ерохин (на четвёртой минуте). Ему ассистировал Фёдор Смолов.
Матч Россия — Кипр проходит в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена».
За два тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в восьми играх. В заключительном туре команда под руководством Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии, у которой 17 очков.
Ранее сообщалось, что Александр Головин и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Кипром.