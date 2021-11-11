На матче России с Кипром в Санкт-Петербурге подрались болельщики

На матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года сборной России с командой Кипра произошла стычка между болельщиками.

Драка случилась на одной из трибун стадиона, сообщает «Спорт-Экспресс».

Во время первого тайма на секторе болельщиков сборной России началась драка 👀 pic.twitter.com/KIQh9tDQxW — Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 11, 2021

После первого тайма россияне ведут со счётом 1:0.

Мяч забил Александр Ерохин (на четвёртой минуте). Ему ассистировал Фёдор Смолов.

Матч Россия — Кипр проходит в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена».

За два тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в восьми играх. В заключительном туре команда под руководством Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии, у которой 17 очков.

Ранее сообщалось, что Александр Головин и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Кипром.