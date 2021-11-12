Яндиев: всем будет интересно посмотреть на бой Яна с Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств Адам Яндиев считает, что бой с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором может быть полезным для узнаваемости обладателя временного титула в легчайшем дивизионе россиянина Петра Яна.

«Всегда интересно смотреть на противостояние бойцов разных стилей и разных весовых категорий. Я думаю, всем будет интересно посмотреть на поединок Яна с Макгрегором. Думаю, такая вывеска поднимет Петру популярность. Конор — это большое имя в UFC. Кто бы против него ни выходил, всё равно заработает и денег, и популярности», — заявил Яндиев «Спорт-Экспрессу».

Пётр Ян выразил готовность подраться с Конором Макгрегором после слов ирландца о том, что он разорвёт его.

Ранее Харитонов выразил мнение, что Ян победил бы Макгрегора в одинаковом весе.