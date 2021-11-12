Ткаченко сообщил, что «Милан» является одним из наиболее заинтересованных в Миранчуке клубов

Короткая ссылка
Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко поделился своим мнением о будущем российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Ткаченко сообщил, что «Милан» является одним из наиболее заинтересованных в Миранчуке клубов
  • © atalanta.it

«Может быть, «Сассуоло» подойдёт Миранчуку, однако после Де Дзерби они играют по-другому. Может, «Торино». Но, насколько мне известно, один из главных интересантов — «Милан». Он был заинтересован и до «Аталанты», и нынешним летом. Проблема в том, что у российских игроков имидж сложно адаптирующихся. Из России редко кто сразу успешно выступает в Европе. Ещё одна проблема — скауты мало смотрят на наших футболистов» — цитирует Ткаченко РБК.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл восемь матчей, отдав одну результативную передачу. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее Карпин оценил игру Миранчука в матче с Кипром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить