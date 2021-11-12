Ткаченко сообщил, что «Милан» является одним из наиболее заинтересованных в Миранчуке клубов

Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко поделился своим мнением о будущем российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Может быть, «Сассуоло» подойдёт Миранчуку, однако после Де Дзерби они играют по-другому. Может, «Торино». Но, насколько мне известно, один из главных интересантов — «Милан». Он был заинтересован и до «Аталанты», и нынешним летом. Проблема в том, что у российских игроков имидж сложно адаптирующихся. Из России редко кто сразу успешно выступает в Европе. Ещё одна проблема — скауты мало смотрят на наших футболистов» — цитирует Ткаченко РБК.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл восемь матчей, отдав одну результативную передачу. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

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