Игнатьев: россияне не дали ни глотка воздуха киприотам

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о матче национальной команды в отборе к чемпионату мира — 2022 с командой Кипра (6:0).
Игнатьев: россияне не дали ни глотка воздуха киприотам
  • Reuters

Конечно, если брать игру в целом и её результат, то можно сказать, что мы обескуражили Кипр и их болельщиков, порадовав результатом наших поклонников которые находятся в предвкушении серьёзных результатов к чемпионату мира. Может быть, разнятся два тайма, в первые 15 минут первой половины матча мы играли в тот футбол, который мы показали во втором тайме. Россияне не дали ни глотка воздуха киприотам, во втором тайме в особенности, они позволяли нам делать всё, что мы умеем. Второй тайм мне очень понравился с точки зрения скоростей, динамики действий. Было меньше технического брака, чем в первом тайме после забитого нами мяча, где мы явно сбросили проявление скоростных возможностей», — цитирует Игнатьева ТАСС.

При этом, известный специалист отметил негативные моменты в игре россиян.

«Думаю, что нужно усилить оборонительные действия и в середине поля, и в линии защиты. Думаю, что Валерий Карпин это пересмотрит и усилит кадровые возможности нашей сборной. Здесь мы учили играть киприотов играть в футбол, а с Хорватией будут две равные команды, у которых на кону стоит очень много», — добавил Игнатьев.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками. Второй идёт команда Хорватии — 20 очков за девять матчей. В последнем туре лидеры группы сыграют между собой. Матч состоится в Сплите.

Ранее главный тренер сборной Хорватии признался, что ждал осечки России в отборе на ЧМ-2022.

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