Малафеев: у сборной России всё ещё есть проблемы с психологией

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказал мнение о победе национальной команды над Кипром (6:0) в квалификации чемпионата мира — 2022.

«Любая победа, а уж тем более в нынешней ситуации, где каждое очко на вес золота, — это дополнительный всплеск, повод для хорошего настроения внутри команды. Эта победа самая крупная с 2019 года, поэтому она обязательно взбодрит игроков перед выездом в Хорватию. Там точно будет непросто, поэтому уверенность в себе не помешает. Что же касается игры сборной в матче с Кипром, то, как мне показалось, отрезками был хороший прессинг со стороны наших футболистов, иногда были неплохие перестроения. Однако всё ещё присутствуют небольшие проблемы с психологией, чрезмерная осторожность и временами какая-то расслабленность, недооценка. Допускаю, что по этой причине мы и увидели с вами такой унылый первый тайм. Во втором, конечно, всё перевернулось, команда забила два мяча за одну минуту. В таких условиях скованность пропадает, и мы смогли увидеть вполне симпатичный футбол», — цитирует Малафеева Sport24.

Пять из шести мячей в ворота Кипра сборная России забила во втором тайме матча.

Ранее Ерохин рассказал, о чём договаривались игроки сборной России перед матчем с Кипром.