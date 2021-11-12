Ерохин: договаривались, что надо забить как можно быстрее Кипру

Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин прокомментировал победу над Кипром в матче девятого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

«Договаривались с ребятами, что нужно как можно быстрее забить первый мяч, чтобы команда Кипра не так спокойно и уверенно себя чувствовала, то есть разыгрывать от ворот, контролировать мяч», — сказал Ерохин пресс-службе национальной команды.

Он также назвал ключевым моментом спасение Матвея Сафонова в концовке первого тайма, а во второй половине игра стала более спокойной после ещё двух голов. Хавбек добавил, что рад своему дублю, а главный тренер сборной Валерий Карпин поздравил футболистов и призвал с воодушевлением готовиться к Хорватии.

«Победа есть победа. Это три очка, которые важны для турнирной ситуации. Положительные эмоции хорошо сказываются на подготовке к матчу с хорватами, восстановление с ними идёт быстро», — добавил Ерохин.

Россия разгромила в Санкт-Петербурге Кипр со счётом 6:0. За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном матче, который состоится 14 ноября в Сплите, команда Карпина встретится со сборной Хорватии (20 очков).

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что из-за быстрого гола появилась расхлябанность в матче с Кипром.