Ерохин: договаривались, что надо забить как можно быстрее Кипру

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин прокомментировал победу над Кипром в матче девятого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Ерохин: договаривались, что надо забить как можно быстрее Кипру
  • РИА Новости

«Договаривались с ребятами, что нужно как можно быстрее забить первый мяч, чтобы команда Кипра не так спокойно и уверенно себя чувствовала, то есть разыгрывать от ворот, контролировать мяч», — сказал Ерохин пресс-службе национальной команды.

Он также назвал ключевым моментом спасение Матвея Сафонова в концовке первого тайма, а во второй половине игра стала более спокойной после ещё двух голов. Хавбек добавил, что рад своему дублю, а главный тренер сборной Валерий Карпин поздравил футболистов и призвал с воодушевлением готовиться к Хорватии.

«Победа есть победа. Это три очка, которые важны для турнирной ситуации. Положительные эмоции хорошо сказываются на подготовке к матчу с хорватами, восстановление с ними идёт быстро», — добавил Ерохин.

Россия разгромила в Санкт-Петербурге Кипр со счётом 6:0. За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном матче, который состоится 14 ноября в Сплите, команда Карпина встретится со сборной Хорватии (20 очков).

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что из-за быстрого гола появилась расхлябанность в матче с Кипром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить