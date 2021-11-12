Карпин: из-за быстрого гола появилась расхлябанность в матче с Кипром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ход матча с командой Кипра (6:0) в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Думаю, быстрый гол сыграл злую шутку — возможно, появилась расхлябанность, потери необоснованные привели к напряжению у наших ворот, боялись за результат», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что перед матчем ожидалась недооценка соперника, поскольку некоторые футболисты начали думать о матче с Хорватией.

В составе сборной России дубль оформил Александр Ерохин (4-я, 87-я минуты). Также мячи забили Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (57-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (82-я).

За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии (20 очков).

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите.

Ранее Карпин заявил, что на Хорватию дополнительный настрой не нужен.