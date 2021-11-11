Карпин: на Хорватию дополнительный настрой не нужен

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал крупную победу над командой Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года (6:0).
Карпин: на Хорватию дополнительный настрой не нужен
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Но, как вы понимаете, настрой на Хорватию дополнительный не нужен. Все понимают, что стоит на кону. И такой счёт только добавляет положительных эмоций. Хорватия — отдельная тема», — цитирует «Спорт-Экспресс» Карпина.

Тренер признался, что остался доволен хорошей реализацией опасных моментов в игре с Кипром.

«Естественно, радует. Это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией», — добавил он.

За один тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии, набравшей 17 очков, которая 11 ноября сыграет с Мальтой в матче девятого тура.

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите.

Ранее Валерий Карпин заявил, что после третьего гола стал уже думать о матче с Хорватией.

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