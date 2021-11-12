Сутормин заявил, что со стороны сборной России не было недооценки киприотов

Вингер сборной России по футболу Алексей Сутормин высказался о победе над Кипром в матче девятого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Думал ли, что выиграем настолько крупно? Надеялся. В первом тайме, может, что-то не получалось, но моменты были. Во втором тайме вышли, забили быстрые мячи, успокоились», — сказал Сутормин на YouTube-канале национальной команды.

По его мнению, во второй половине игры сборная действовала в своё удовольствие, а моменты соперника в первом тайме связаны с ошибками россиян.

«Никакой недооценки нет. Во втором тайме их было меньше, и мы меньше ошибались. В матче с Хорватией надо меньше таких ошибок допускать, там будет серьёзный соперник», — добавил Сутормин.

Россия разгромила в Санкт-Петербурге Кипр со счётом 6:0. За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном матче, который состоится 14 ноября в Сплите, команда Карпина встретится со сборной Хорватии (20 очков).

Ранее полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин прокомментировал победу над Кипром.