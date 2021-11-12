Менеджер Ткаченко: иногда думаю, что Федун — лучший футбольный президент в России

Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко поделился мнением о владельце московского «Спартака» Леониде Федуне.

«Я иногда смотрю за некоторыми процессами в клубе и думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России. Серьёзно, я не шучу», — цитирует Ткаченко «РБК-Спорт».

По его словам, речь идёт о моментах, когда Федун оказывает кому-то поддержку, выдвигает здравые идеи и ведёт себя щедро.

«Но потом происходит недоверие, меняется вектор, появляются разные точки принятия решений — и это порождает кадровую чехарду, итогом которой становится кризис», — добавил Ткаченко.

В нынешнем сезоне после 14 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков.

Ранее президент Федерации гандбола России рассказал о неудачной попытке купить «Спартак» у Федуна.