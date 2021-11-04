Президент Федерации гандбола России рассказал о неудачной попытке купить «Спартак» у Федуна

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил, что готов был приобрести ФК «Спартак» у его владельца Леонида Федуна.

«Расскажу давнюю историю. Не я один пытался купить «Спартак». Один из известных банкиров лет семь назад собирал пул, меня рассматривали как одного из потенциальных участников. Разглашать имя банкира я не могу, но это ярый болельщик «Спартака». Могу лишь сказать, что мы разговаривали с этим банкиром на тему покупки «Спартака», я тогда дал предварительное согласие, поскольку мне было очень интересно. Сейчас я в этом не заинтересован, это связано с моими заботами о гандболе. Собираюсь строить в Филях многофункциональный спортивный зал на 8 тыс. человек. Поэтому никак не получится. Почему семь лет назад мы не смогли убедить Леонида Федуна в продаже «Спартака»? Я не знаю. Мне был задан вопрос, я дал положительный ответ, но непосредственным участником переговоров я не был», — цитирует Шишкарёва «Матч ТВ».

Федун владеет московским «Спартаком» с 2004 года по настоящее время.

Ранее Рианчо выразил мнение, что «Спартак» может обыграть «Лестер» в выездном матче Лиги Европы.