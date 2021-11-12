Опубликовано видео короткой программы Мишиной и Галлямова на Гран-при Японии
В сети появилось видео короткой программы чемпионов мира среди спортивных пар Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на четвёртом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Токио — NHK Trophy.
- Reuters
- © Issei Kato
Ролик выложен на сайте Первого канала.
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на Гран-при Японии, установив личный рекорд — 78,40 балла.
Ранее Галлямов обратил внимание на российские флаги на трибунах на Гран-при Японии.
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