Опубликовано видео короткой программы Мишиной и Галлямова на Гран-при Японии

В сети появилось видео короткой программы чемпионов мира среди спортивных пар Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на четвёртом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Токио — NHK Trophy.

Reuters

© Issei Kato

Ролик выложен на сайте Первого канала. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на Гран-при Японии, установив личный рекорд — 78,40 балла. Ранее Галлямов обратил внимание на российские флаги на трибунах на Гран-при Японии.