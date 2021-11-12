Опубликовано видео короткой программы Мишиной и Галлямова на Гран-при Японии

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В сети появилось видео короткой программы чемпионов мира среди спортивных пар Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на четвёртом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Токио — NHK Trophy.
Опубликовано видео короткой программы Мишиной и Галлямова на Гран-при Японии
  • Reuters
  • © Issei Kato

Ролик выложен на сайте Первого канала.

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на Гран-при Японии, установив личный рекорд — 78,40 балла.

Ранее Галлямов обратил внимание на российские флаги на трибунах на Гран-при Японии.

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