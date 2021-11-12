Хорватия разгромила Мальту в отборе на ЧМ-2022

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Сборная Хорватии с крупным счётом переиграла команду Мальты в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Хорватия разгромила Мальту в отборе на ЧМ-2022
  • Reuters
  • © Darrin Zammit Lupi

Игра, которая прошла на поле стадиона «Та-Кали», завершилась со счётом 7:1.

В составе балканской команды дубль оформил Иван Перишич (6-я и 39-я минуты) и Ловро Майер (47-я, 64-я). Мячи также забили Дуе Чалета-Цар (22-я), Марсело Брозович (39-я, автогол), Лука Модрич (45-я), Андрей Крамарич (49-я).

За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 хорваты занимают второе место в группе H с 20 очками в девяти играх. Россияне лидируют (22 очка). В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии.

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите.

Ранее сообщалось, что Россия забила шесть безответных мячей Кипру в отборе на ЧМ-2022 по футболу.

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