Дубль Кварацхелии принес Грузии победу в матче над Швецией

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Сборная Грузии переиграла команду Швеции в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Дубль Кварацхелии принес Грузии победу в матче над Швецией
  • AFP
  • © Vano SHLAMOV

Игра группы В, которая прошла на поле стадиона «Батуми Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды с Кавказа.

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия оформил дубль (на 61-й и 77-й минутах).

Сборная Грузии завершила квалификацию к ЧМ-2022 на четвёртом месте в группе с семью очками. Швеция пока сохраняет первое место, но сегодня её может обойти Испания.

Ранее сообщалось, что Россия забила шесть безответных мячей Кипру в отборе на ЧМ-2022 по футболу.

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