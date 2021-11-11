Россия забила пятый мяч в ворота Кипра
- Reuters
Мяч забил Антон Заболотный (82-я минута). Ранее отличились Александр Ерохин (4-я), Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (57-я) и Алексей Сутормин (62-я).
Матч Россия — Кипр проходит в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена».
За два тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в восьми играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии, у которой 17 очков.
Ранее сообщалось, что Александр Головин и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Кипром.