Россия забила четвёртый мяч в ворота Кипра

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Футболисты сборной России повели со счётом 4:0 в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром.
Россия забила четвёртый мяч в ворота Кипра
  • Reuters

Мяч забил Алексей Сутормин (62-я минута). Ранее отличились Александр Ерохин (4-я), Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (57-я).

Матч Россия — Кипр проходит в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена».

За два тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в восьми играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии, у которой 17 очков.

Ранее сообщалось, что Александр Головин и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Кипром.

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