Сальгадо поделился своим мнением о решении Дзюбы не играть в сборной России

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Бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо прокомментировал решение форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от выступлений за сборную России.
Сальгадо поделился своим мнением о решении Дзюбы не играть в сборной России
  • РИА Новости

«Конечно, я знаю Дзюбу. Это большой нападающий. 33 года — серьёзный возраст. Думаю, ему уже хочется сосредоточиться на выступлениях за клуб. Он стремится отдыхать между играми в «Зените», чтобы потом больше помогать клубу. И поэтому Артём решил не играть в сборной. Он и в клубе не играет? Ну тогда не знаю. Мне хотелось его оправдать», — сказал Сальгадо на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Напомним, что Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи. Он заявил, что причина в его физической форме. При этом главный тренер команды Валерий Карпин подтвердил наличие конфликта с форвардом. Он не включил Дзюбу в список на заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в ноябре.

Ранее бывший одноклубник Мостового рассказал, что Александр никогда за себя не платил в ресторане.

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