Бывший одноклубник Мостового: Александр никогда за себя не платил в ресторане

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Бывший защитник сборной Испании и «Сельты» Мичел Сальгадо поделился мнением о своём бывшем одноклубнике — россиянине Александре Мостовом.
Бывший одноклубник Мостового: Александр никогда за себя не платил в ресторане
  • РИА Новости

«Мостовой никогда не платил. Мы регулярно собирались, чтобы вместе поужинать. Александр выжидал и, когда находился желающий заплатить, вставал и уходил. Невероятный парень, никогда не платил. Мы переглядывались: «Смотрите на Мостового, смотрите на Мостового!» Он сидит, берёт себе еду, ждёт желающего заплатить и спокойно уходит! А на день рождения Александр никого не звал, даже своего сына не приглашал», — сказал Сальгадо на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Напомним, что Мостовой выступал за испанскую «Сельту» с 1996 по 2004 год. Он провёл за клуб 249 матчей, в которых забил 64 мяча.

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