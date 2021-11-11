Лебедев высказался о решении футболистов «Спартака» не вставать на колено

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал решение футболистов «Спартака» не вставать на колено перед матчем с «Лестером».

«Меня бесит, когда с больной головы перекладывают на здоровую. Тут на днях бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская обвинила клуб «Спартак» в том, что они все расисты... такое ужасное обвинение, потому что «Спартак» отказался перед началом матча с английским «Лестером» вставать на одно колено в честь BLM. Это абсолютно правильное и нормальное решение», — заявил он.

По словам Лебедева, «это вообще не наша проблема», так как в России нет расизма, поскольку темнокожих «практически не бывает». К тому же, добавил он, в историческом плане у России также не было такой проблемы.

Поэтому, как отметил Лебедев, совершенно непонятно, почему российские футболисты должны вставать на колено из-за ситуации с темнокожим Джорджем Флойдом, который погиб во время задержания полицией в США.

«То, что футболисты «Спартака» не встали на одно колено, не делает их ни на одну секунду расистами. Просто ребята исповедуют здравый смысл и не играют в чужие ритуалы, которые не имеют к нам никакого отношения», — добавил он.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об отказе футболистов «Спартака» преклонять колено перед матчем Лиги Европы с английским «Лестером» в поддержку движения против расизма Black Lives Matter. По её мнению, после данного решения игроков «Спартак» можно назвать «клубом расистов».