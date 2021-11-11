Лебедев высказался о решении футболистов «Спартака» не вставать на колено

Короткая ссылка
Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал решение футболистов «Спартака» не вставать на колено перед матчем с «Лестером».
Лебедев высказался о решении футболистов «Спартака» не вставать на колено
  • РИА Новости

«Меня бесит, когда с больной головы перекладывают на здоровую. Тут на днях бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская обвинила клуб «Спартак» в том, что они все расисты... такое ужасное обвинение, потому что «Спартак» отказался перед началом матча с английским «Лестером» вставать на одно колено в честь BLM. Это абсолютно правильное и нормальное решение», — заявил он.

По словам Лебедева, «это вообще не наша проблема», так как в России нет расизма, поскольку темнокожих «практически не бывает». К тому же, добавил он, в историческом плане у России также не было такой проблемы.

Поэтому, как отметил Лебедев, совершенно непонятно, почему российские футболисты должны вставать на колено из-за ситуации с темнокожим Джорджем Флойдом, который погиб во время задержания полицией в США.

«То, что футболисты «Спартака» не встали на одно колено, не делает их ни на одну секунду расистами. Просто ребята исповедуют здравый смысл и не играют в чужие ритуалы, которые не имеют к нам никакого отношения», — добавил он.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об отказе футболистов «Спартака» преклонять колено перед матчем Лиги Европы с английским «Лестером» в поддержку движения против расизма Black Lives Matter. По её мнению, после данного решения игроков «Спартак» можно назвать «клубом расистов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить