Смородская назвала «Спартак» клубом расистов

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об отказе футболистов «Спартака» преклонять колено перед матчем Лиги Европы с английским «Лестером» в поддержку движения против расизма Black Lives Matter.
Смородская назвала «Спартак» клубом расистов
  • РИА Новости

«После матча с «Лестером» «Спартак» можно назвать клубом расистов. Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты», — цитирует Смородскую Sport24.

По её мнению, движение BLM в широком смысле объясняет, что жизнь каждого человека важна в равной степени, но почему-то в России имеют особое мнение. Она также считает, что в отечественном футболе растёт поколение скрытых расистов.

«Нашему обществу надо объяснять, почему люди встают на колено, для чего это вообще делается. Да, Россия с колен встала, но ничего не производит, кроме сырой нефти и газа. Я не представляю себе, что в России появится и будет поддерживаться это движение: у нас подавлено любое инакомыслие, в том числе несогласие с остальными», — заявила Смородская.

Ранее бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус поделился мнением о будущем форварда команды Фёдора Смолова.

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