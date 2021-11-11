У машине, которая сбила полицейского, — 22 штрафа

Стало известно о штрафах машины, на которой был сбит капитан полиции Алексей Назаров.

22 неоплаченных штрафа на сумму более 30 тыс. рублей висят на машине, на которой сбили полицейского в Каспийске, сообщает RT в своём Telegam-канале.

Большая часть штрафов выписана за превышение скорости более чем на 20 км/ч, но не меньше чем на 40. Есть также штрафы за превышение больше чем на 80 км/ч и за выезд на встречку. В ДТП ранее авто не попадало.

По данным в СМИ, Усмана Нурмагомедова задержали в аэропорту Шереметьево за наезд на полицейского на КПП «Аэропорт» в Каспийске.

Ранее появилось видео наезда Усмана Нурмагомедова на полицейского.