Появилось видео наезда Усмана Нурмагомедова на полицейского
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В Telegram-канале Mash появилось видео момента наезда.
На нём после аварии автомобиль скрылся с места преступления.
По неподтверждённой информации, Усмана Нурмагомедова задержали в аэропорту Шереметьево за наезд на 39-летнего капитана полиции Алексея Назарова на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Задержанный является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Ранее юрист заявил, что Усмана Нурмагомедова могут не пустить в США при наличии условной судимости.