Появилось видео наезда Усмана Нурмагомедова на полицейского

Появилось видео прорыва машины российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова в аэропорт Каспийска.

В Telegram-канале Mash появилось видео момента наезда.

На нём после аварии автомобиль скрылся с места преступления.

По неподтверждённой информации, Усмана Нурмагомедова задержали в аэропорту Шереметьево за наезд на 39-летнего капитана полиции Алексея Назарова на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Задержанный является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее юрист заявил, что Усмана Нурмагомедова могут не пустить в США при наличии условной судимости.