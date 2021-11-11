Появилось видео наезда Усмана Нурмагомедова на полицейского

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Появилось видео прорыва машины российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова в аэропорт Каспийска.
Появилось видео наезда Усмана Нурмагомедова на полицейского
  • © usman_nurmagomedov
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В Telegram-канале Mash появилось видео момента наезда.

На нём после аварии автомобиль скрылся с места преступления.

По неподтверждённой информации, Усмана Нурмагомедова задержали в аэропорту Шереметьево за наезд на 39-летнего капитана полиции Алексея Назарова на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Задержанный является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее юрист заявил, что Усмана Нурмагомедова могут не пустить в США при наличии условной судимости.

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