УЕФА: матч «Галатасарая» с «Локомотивом» в Стамбуле не будет переигран

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что не будут аннулировать результат матча групповой стадии Лиги Европы между «Галатасараем» и московским «Локомотивом».

Протест «Галатасарая» на результат матча Лиги Европы против «Локомотива» не принят, сообщает пресс-служба УЕФА.

Игра 4 ноября завершилась со счётом 1:1.

Напомним, что арбитр по ходу встречи в Стамбуле показал две жёлтые карточки футболисту российской команды Дмитрию Живоглядову, но не удалил его с поля. Турецкий клуб потребовал назначить «Локомотиву» техническое поражение или провести переигровку матча.

Ранее главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заявил, что примет переигровку с «Локомотивом», но не техническую победу.