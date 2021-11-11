УЕФА: матч «Галатасарая» с «Локомотивом» в Стамбуле не будет переигран

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что не будут аннулировать результат матча групповой стадии Лиги Европы между «Галатасараем» и московским «Локомотивом».
УЕФА: матч «Галатасарая» с «Локомотивом» в Стамбуле не будет переигран
  • Reuters

Протест «Галатасарая» на результат матча Лиги Европы против «Локомотива» не принят, сообщает пресс-служба УЕФА.

Игра 4 ноября завершилась со счётом 1:1.

Напомним, что арбитр по ходу встречи в Стамбуле показал две жёлтые карточки футболисту российской команды Дмитрию Живоглядову, но не удалил его с поля. Турецкий клуб потребовал назначить «Локомотиву» техническое поражение или провести переигровку матча.

Ранее главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заявил, что примет переигровку с «Локомотивом», но не техническую победу.

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