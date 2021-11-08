Терим примет переигровку с «Локомотивом», но не техническую победу

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Главный тренер турецкого «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал скандал с матчем четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с московским «Локомотивом» (1:1).
Терим примет переигровку с «Локомотивом», но не техническую победу
  • Reuters

«Если придётся переиграть концовку поединка, мы не будем возражать. Но если нам присудят техническую победу, то нам она не нужна. Честно говоря, не хотел бы кого-нибудь винить в этой ситуации», — цитирует Терима Sozcu.

Арбитр по ходу встречи в Стамбуле показал две жёлтые карточки футболисту российской команды Дмитрию Живоглядову, но не удалил его с поля. Турецкий клуб требует назначить «Локомотиву» техническое поражение или провести переигровку матча.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на протест турецкого «Галатасарая».

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