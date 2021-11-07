Сёмин считает, что переигровка матча с «Галатасараем» может быть выгодна

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на протест турецкого «Галатасарая» после матча с железнодорожниками в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА (1:1).
Сёмин считает, что переигровка матча с «Галатасараем» может быть выгодна
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«Переигровка матча — это хороший вариант для «Локомотива». Ничья никак не устраивает команду, нужно побеждать. Если же будет переигровка, то появится шанс изменить результат в свою пользу и продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. Состоится ли она? Не знаю, это тонкости регламента», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Арбитр по ходу встречи показал две жёлтые карточки футболисту российской команды Дмитрию Живоглядову, однако не удалил его с поля. Турецкий клуб требует либо назначить «Локомотиву» техническое поражение, либо провести переигровку матча.

Ранее юрист оценил шансы «Галатасарая» добиться технического поражения «Локомотива».

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