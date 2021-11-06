Юрист оценил шансы «Галатасарая» добиться технического поражения «Локомотива» 

Российский юрист Михаил Прокопец высказался о жалобе стамбульского «Галатасарай» по поводу результата матча четвёртого тура футбольной Лиги Европы с московским «Локомотивом».

«Концептуально подать протест можно в нескольких случаях. Видимо, «Галатасарай» опирается на пункт регламента УЕФА, что протест можно подать в случае ошибки судьи, которая существенно повлияла на результат матча», — цитирует юриста «Чемпионат».

По его словам, даже если судья забыл удалить игрока, то стоит учитывая время, когда были показаны карточки. То есть, влияния на результат матча не произошло и протест, скорее всего, отклонят на стадии подачи. Он также отметил, что даже в протоколе значится только одна карточка.

«Понятно, что «Галатасарай» пытается что-то придумать, но вижу два варианта развития событий: либо протест будет отклонён по формальному основанию из-за отсутствия существенного влияния на результат; либо по материальному основанию, так как второй жёлтой карточки просто не было», — добавил Прокопец.

Заявление турецкого коллектива связано с тем, что в концовке игры арбитр Сандро Шерер дважды показал жёлтую карточку защитнику «Локо» Дмитрию Живоглядову, но не удалил его.

Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» подал протест на результат матча с «Локомотивом».