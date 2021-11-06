«Галатасарай» подал протест на результат матча с «Локомотивом»

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Стамбульский «Галатасарай» хочет оспорить результат матча четвёртого тура футбольной Лиги Европы с московским «Локомотивом».
«Галатасарай» подал протест на результат матча с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Наш клуб подал в УЕФА необходимое юридическое заявление о присуждении нам победы из-за ошибки в матче с «Локомотивом» или о переигровке матча, если наш запрос не будет принят», — говорится в заявлении клуба.

Заявление турецкого коллектива связано с тем, что в концовке игры арбитр Сандро Шерер дважды показал жёлтую карточку защитнику «Локо» Дмитрию Живоглядову, но не удалил его.

Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась со счётом 1:1.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что «Спартак» и «Локомотив» сыграют вничью в 14-м туре Российской премьер-лиги.

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