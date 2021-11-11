Россия повела со счётом 3:0 в матче с Кипром
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Сначала отличился Фёдор Смолов (на 55-й минуте). Следом мяч забил Андрей Мостовой (на 57-й минуте). В первом тайме отличился Александр Ерохин (на четвёртой минуте).
Матч Россия — Кипр проходит в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена». Счёт в игре стал 3:0 в пользу россиян.
За два тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в восьми играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии, у которой 17 очков.
Ранее сообщалось, что Александр Головин и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Кипром.