Россия повела со счётом 3:0 в матче с Кипром

Сборная России забила подряд два мяча за две минуты в ворота команды Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Сначала отличился Фёдор Смолов (на 55-й минуте). Следом мяч забил Андрей Мостовой (на 57-й минуте). В первом тайме отличился Александр Ерохин (на четвёртой минуте).

Матч Россия — Кипр проходит в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена». Счёт в игре стал 3:0 в пользу россиян.

За два тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в восьми играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии, у которой 17 очков.

Ранее сообщалось, что Александр Головин и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Кипром.