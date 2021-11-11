Тихонов — Дзюбе: сейчас ты показываешь свои амбиции против тренера

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об отказе форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы играть в сборной России под руководством Валерия Карпина.
Тихонов — Дзюбе: сейчас ты показываешь свои амбиции против тренера
  • РИА Новости

«Я был в «Спартаке», когда убирали Дзюбу. Если Дзюба всегда говорил негатив в одну сторону, то с другой стороны было то же самое. Как вы думаете, когда это продолжается на протяжении большого количества времени, то после этого люди встретятся, ударят по рукам и будут вместе работать? Я изначально думал, что ничего из этого не получится. Дзюба под любыми предлогами отказывается от сборной», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Он также призвал Дзюбу признаться в нежелании работать с Валерием Карпиным.

«Он не готов играть? Как ты не готов играть за сборную? Просто скажи, что не хочешь играть при этом тренере. Скажи людям правду, тебя поймут. Это сборная страны. Какая тебе разница, кто является тренером? Ты должен защищать цвета своей страны, ты должен играть для людей, которые ещё два года назад носили тебя на руках на чемпионате мира в России, и тебя полюбила вся страна. Но сейчас ты показываешь свои амбиции против тренера. Ты можешь одним ухом слушать, что он говорит, при этом выходить на поле и делать то, что ты должен делать», — добавил Тихонов.

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи, ссылаясь на свою недостаточную готовность. В ноябре Карпин отказался приглашать форварда в национальную команду.

Ранее сообщалось, что Головин и Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Кипром.

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