КДК РФС дисквалифицировал Божовича на три матча Кубка России
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«Божович дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 200 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении судей», — цитирует ТАСС Григорьянца.
«Арсенал» в гостях 27 октября обыграл «Велес» по пенальти. Тульская команда пробилась в 1/8 финала плей-офф турнира. Теперь «Арсенал» сыграет на выезде с владикавказской «Аланией».
Ранее Божович подвёл итоги матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (0:4).