КДК РФС дисквалифицировал Божовича на три матча Кубка России

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что дисквалифицировал главного тренера тульского «Арсенала» Миодрага Божовича на три матча Кубка страны.

«Божович дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 200 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении судей», — цитирует ТАСС Григорьянца.

«Арсенал» в гостях 27 октября обыграл «Велес» по пенальти. Тульская команда пробилась в 1/8 финала плей-офф турнира. Теперь «Арсенал» сыграет на выезде с владикавказской «Аланией».

Ранее Божович подвёл итоги матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (0:4).