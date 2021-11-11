КДК РФС дисквалифицировал Божовича на три матча Кубка России

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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что дисквалифицировал главного тренера тульского «Арсенала» Миодрага Божовича на три матча Кубка страны.
КДК РФС дисквалифицировал Божовича на три матча Кубка России
  • © arsenaltula.ru

«Божович дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 200 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении судей», — цитирует ТАСС Григорьянца.

«Арсенал» в гостях 27 октября обыграл «Велес» по пенальти. Тульская команда пробилась в 1/8 финала плей-офф турнира. Теперь «Арсенал» сыграет на выезде с владикавказской «Аланией».

Ранее Божович подвёл итоги матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (0:4).

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