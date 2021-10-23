Божович — о разгроме от «Ростова»: тяжело подобрать слова для такого поражения

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итоги матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (0:4).

«Трудно назвать причины поражения. Первые два мяча были забиты из ничего, не было никаких моментов. Мы совершили индивидуальные ошибки. Тяжело подобрать слова для такого поражения. Нужно извиниться перед болельщиками за такой проигрыш. После этих двух голов сто процентов был психологический спад. Мы не верили в себя, потому ничего и не получилось. Что же касается замен, сегодня мы могли поменять всех, включая меня», — приводит слова Божовича «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 12 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/22. Тульский «Арсенал», также набравший 12 очков, опустился на 13-е место.

Ранее Сёмин высказался о победе «Ростова» над «Арсеналом».