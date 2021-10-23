Сёмин — о победе «Ростова» над «Арсеналом»: надо так же продолжать
- © Сайт ФК «Ростов»
«Ростов» провёл очень хороший матч, молодцы. Хорошо работает Заур Тедеев, мне понравились ребята. Они обыграли прямого конкурента, это был важный матч. Рад за ребят и за болельщиков «Ростова». Теперь надо так же продолжать. Местные болельщики заждались таких побед, они хорошие. Заслужили», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».
После победы над туляками «Ростов» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 12 очками.
Ранее «Ростов» разгромил «Арсенал» в матче РПЛ.