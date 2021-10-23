Сёмин — о победе «Ростова» над «Арсеналом»: надо так же продолжать

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Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал победу клуба над «Арсеналом» (4:0) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин — о победе «Ростова» над «Арсеналом»: надо так же продолжать
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«Ростов» провёл очень хороший матч, молодцы. Хорошо работает Заур Тедеев, мне понравились ребята. Они обыграли прямого конкурента, это был важный матч. Рад за ребят и за болельщиков «Ростова». Теперь надо так же продолжать. Местные болельщики заждались таких побед, они хорошие. Заслужили», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

После победы над туляками «Ростов» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 12 очками.

Ранее «Ростов» разгромил «Арсенал» в матче РПЛ.

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