Юрист: Усмана Нурмагомедова могут не пустить в США при наличии условной судимости

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Юрист Андрей Князев рассказал, как наезд на полицейского отразится на будущем российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова.
Юрист: Усмана Нурмагомедова могут не пустить в США при наличии условной судимости
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«Препятствования для выезда из России с условным сроком никаких не будет, если человек будет вовремя отмечаться. А вот для въезда в США у него однозначно возникнут как минимум вопросы, а скорее всего, не пустят при наличии условной судимости. В Америке очень строго с этим. Тем более это сейчас везде звучит, скрыть это нельзя. А если написать это в анкете на визу — сразу отказ», — цитирует юриста «Чемпионат».

Напомним, что Усмана Нурмагомедова задержали в аэропорту Шереметьево за наезд на полицейского на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Задержанный является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что полицейского, которого сбил Усман Нурмагомедов, отпустили из больницы.

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