Источник: полицейского, которого сбил Усман Нурмагомедов, отпустили из больницы

Капитана полиции Алексея Назарова, которого сбила машина с российским бойцом смешанных единоборств Усманом Нурмагомедовым, отпустили из больницы.

По информации Mash, у 39-летнего Назарова диагностирована подкожная гематома головы и ушибы теменной области. После наезда он был доставлен в больницу, где ему диагностировали ушибы средней степени тяжести. В настоящий момент полицейский находится дома.

По неподтверждённой информации, Усмана Нурмагомедова задержали в аэропорту Шереметьево за наезд на полицейского на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Задержанный является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов и его друг доставлены в Москве в дежурную часть.