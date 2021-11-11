Усман Нурмагомедов и его друг доставлены в Москве в дежурную часть

Подозреваемые в наезде на полицейского в Махачкале доставлены в Москве в дежурную часть.

«Граждане доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос о задержании и помещении в изолятор временного содержания», — сообщили RT в МВД.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые — двое мужчин 1998 года рождения. Их задержали сотрудники транспортной полиции Шереметьева по ориентировке, поступившей из Дагестана. При этом не разглашается, кто эти люди.

По информации СМИ, речь идёт о двоюродном брате бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Усмане и его друге.

Ранее юрист рассказал, что может грозить брату Хабиба за наезд на полицейского.