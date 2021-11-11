Юрист рассказал, что может грозить брату Хабиба за наезд на полицейского

Юрист Игорь Бушманов рассказал, что может грозить российскому бойцу смешанных единоборств Усману Нурмагомедову за наезд на капитана полиции Алексея Назарова.

«Есть два варианта в зависимости от последствий и от обстоятельств наезда. Всё это в рамках либо ст. 317, либо ст. 318 Уголовного кодекса. Надо смотреть на умысел: если была реальная опасность для жизни — более тяжкая статья. Если не было особой опасности или всё было случайно — другая. Наверняка там были камеры, и они помогут правильно квалифицировать данный эпизод. Также всё будет зависеть от показаний сотрудника», — цитирует юриста «Чемпионат».

По неподтверждённой информации, бойца задержали в аэропорту Шереметьево за наезд на 39-летнего капитана полиции Алексея Назарова на КПП «Аэропорт» в Каспийске.

Ранее сообщалось, что полицейский, которого сбил Усман Нурмагомедов, получил ушибы средней тяжести.