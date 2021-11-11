Юрист рассказал, что может грозить брату Хабиба за наезд на полицейского
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«Есть два варианта в зависимости от последствий и от обстоятельств наезда. Всё это в рамках либо ст. 317, либо ст. 318 Уголовного кодекса. Надо смотреть на умысел: если была реальная опасность для жизни — более тяжкая статья. Если не было особой опасности или всё было случайно — другая. Наверняка там были камеры, и они помогут правильно квалифицировать данный эпизод. Также всё будет зависеть от показаний сотрудника», — цитирует юриста «Чемпионат».
По неподтверждённой информации, бойца задержали в аэропорту Шереметьево за наезд на 39-летнего капитана полиции Алексея Назарова на КПП «Аэропорт» в Каспийске.
Ранее сообщалось, что полицейский, которого сбил Усман Нурмагомедов, получил ушибы средней тяжести.