Источник: полицейский, которого сбил Усман Нурмагомедов, получил ушибы средней тяжести
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По информации Mash, полицейский, сбитый на машине Усманом Нурмагомедовым, сейчас находится в больнице. Он получил ушибы средней степени тяжести.
По неподтверждённой информации, бойца задержали в аэропорту Шереметьево за наезд на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске.
23-летний спортсмен является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Ранее Усман Нурмагомедов опубликовал фото из зала после информации о своём задержании.