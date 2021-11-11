Источник: полицейский, которого сбил Усман Нурмагомедов, получил ушибы средней тяжести

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Стало известно о состоянии полицейского Алексея Назарова, которого сбил российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов.
Источник: полицейский, которого сбил Усман Нурмагомедов, получил ушибы средней тяжести
  • ©Официальный Instagram Усмана Нурмагомедова

По информации Mash, полицейский, сбитый на машине Усманом Нурмагомедовым, сейчас находится в больнице. Он получил ушибы средней степени тяжести.

По неподтверждённой информации, бойца задержали в аэропорту Шереметьево за наезд на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. 

23-летний спортсмен является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Усман Нурмагомедов опубликовал фото из зала после информации о своём задержании.

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