Усман Нурмагомедов опубликовал фото из зала после информации о своём задержании
- РИА Новости
«Кто где, а мы в зале. Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже», — написал Усман Нурмагомедова в своём Instagram, прикрепив фото из спортивного зала.
По неподтверждённой информации, бойца задержали в аэропорту Шереметьево за наезд на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске.
23-летний спортсмен является двоюродным братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Ранее сообщалось, что в Шереметьеве полиция задержала брата Нурмагомедова.