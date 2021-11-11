Усман Нурмагомедов опубликовал фото из зала после информации о своём задержании

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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов отреагировал на информацию о своём задержании за наезд на полицейского.
Усман Нурмагомедов опубликовал фото из зала после информации о своём задержании
  • РИА Новости

«Кто где, а мы в зале. Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже», — написал Усман Нурмагомедова в своём Instagram, прикрепив фото из спортивного зала. 

По неподтверждённой информации, бойца задержали в аэропорту Шереметьево за наезд на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. 

23-летний спортсмен является двоюродным братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что в Шереметьеве полиция задержала брата Нурмагомедова.

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