Источник: в Шереметьеве полиция задержала брата Нурмагомедова

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, был задержан московской полицией.
Источник: в Шереметьеве полиция задержала брата Нурмагомедова
  • © usman_nurmagomedov
  • Instagram

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, Нурмагомедов вместе с товарищем Камалом Идрисовым 11 ноября должен был вылетать из Махачкалы в Москву. Но на въезде в аэропорт их машина наехала на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После этого Усман с другом улетели в Москву, где их уже ожидали полицейские. Оба были задержаны в аэропорту Шереметьево.

Усман Нурмагомедов выступает в организации Bellator. В 14 поединках на профессиональном уровне он одержал 14 побед.

Ранее Нурмагомедов рассказал о планах открывать спортивные школы по всему миру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить