Источник: в Шереметьеве полиция задержала брата Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, был задержан московской полицией.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, Нурмагомедов вместе с товарищем Камалом Идрисовым 11 ноября должен был вылетать из Махачкалы в Москву. Но на въезде в аэропорт их машина наехала на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После этого Усман с другом улетели в Москву, где их уже ожидали полицейские. Оба были задержаны в аэропорту Шереметьево.

Усман Нурмагомедов выступает в организации Bellator. В 14 поединках на профессиональном уровне он одержал 14 побед.

Ранее Нурмагомедов рассказал о планах открывать спортивные школы по всему миру.