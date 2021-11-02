Нурмагомедов рассказал о планах открывать спортивные школы по всему миру

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, основавший вместе с экс-футболистом «Милана» и сборной Нидерландов Кларенсом Зеедорфом спортивную школу в Дубае, заявил о намерении открывать подобные комплексы по всему миру.

«Вчера состоялся запуск нашего проекта: Seedorf Khabib Perfomance Club. Совместно с моим другом, Кларенсом Зеедорфом, мы будем создавать школы по всему миру. Это будут школы с комбинацией футбола и ММА для развития и поддержки подрастающего поколения в приобретении спортивных и социальных навыков. Следите за новостями», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Бывший российский чемпион завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее тренер Нурмагомедова оценил перспективы Тухугова подраться за титул чемпиона UFC.