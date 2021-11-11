Шлеменко назвал чушью предположение Харитонова о договорном характере боя Фёдора Емельяненко
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«Мне не показалось, что Джонсон поддался Фёдору Емельяненко, чушь какая-то. Зачем это Тимоти? Я вообще всерьёз не воспринимаю последнее время то, что говорит Харитонов. Как и многие. Сергей очень много лишнего говорит. Мало того, что говорит, так ещё и не делает ничего. Чего его воспринимать серьёзно? Пускай сначала научится делать то, о чём он говорит. Лишь потом все начнут его воспринимать серьёзно. Харитонов выступает с Фёдором в одном весе. Вот, может, они и подерутся, он и поддастся», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».
На турнире Bellator 269, который состоялся 23 октября в Москве, 45-летний Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде боя.
Ранее Харитонов заявил, что у Джонсона была задача выйти и упасть в бою с Фёдором Емельяненко.