Шлеменко назвал чушью предположение Харитонова о договорном характере боя Фёдора Емельяненко

Известный боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал высказывание Сергея Харитонова о том, что американец Тимоти Джонсон намеренно проиграл легендарному Фёдору Емельяненко на турнире Bellator 269 в Москве.

«Мне не показалось, что Джонсон поддался Фёдору Емельяненко, чушь какая-то. Зачем это Тимоти? Я вообще всерьёз не воспринимаю последнее время то, что говорит Харитонов. Как и многие. Сергей очень много лишнего говорит. Мало того, что говорит, так ещё и не делает ничего. Чего его воспринимать серьёзно? Пускай сначала научится делать то, о чём он говорит. Лишь потом все начнут его воспринимать серьёзно. Харитонов выступает с Фёдором в одном весе. Вот, может, они и подерутся, он и поддастся», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

На турнире Bellator 269, который состоялся 23 октября в Москве, 45-летний Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде боя.

Ранее Харитонов заявил, что у Джонсона была задача выйти и упасть в бою с Фёдором Емельяненко.