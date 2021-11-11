Шлеменко назвал чушью предположение Харитонова о договорном характере боя Фёдора Емельяненко

Короткая ссылка
Известный боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал высказывание Сергея Харитонова о том, что американец Тимоти Джонсон намеренно проиграл легендарному Фёдору Емельяненко на турнире Bellator 269 в Москве.
Шлеменко назвал чушью предположение Харитонова о договорном характере боя Фёдора Емельяненко
  • © Icon Sports Wire
  • Gettyimages.ru

«Мне не показалось, что Джонсон поддался Фёдору Емельяненко, чушь какая-то. Зачем это Тимоти? Я вообще всерьёз не воспринимаю последнее время то, что говорит Харитонов. Как и многие. Сергей очень много лишнего говорит. Мало того, что говорит, так ещё и не делает ничего. Чего его воспринимать серьёзно? Пускай сначала научится делать то, о чём он говорит. Лишь потом все начнут его воспринимать серьёзно. Харитонов выступает с Фёдором в одном весе. Вот, может, они и подерутся, он и поддастся», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

На турнире Bellator 269, который состоялся 23 октября в Москве, 45-летний Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде боя.

Ранее Харитонов заявил, что у Джонсона была задача выйти и упасть в бою с Фёдором Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить