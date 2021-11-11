Федотов считает бедой назначение Маккели на матч Хорватия — Россия

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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение главного судьи на матч квалификации к чемпионату мира — 2021 между сборными России и Хорватии.
Федотов считает бедой назначение Маккели на матч Хорватия — Россия
  • Reuters

«Назначение Маккели — это какая-то беда. России можно ждать подставу. За его работой надо будет пристально следить — доверия она не вызывает. Почему он часто получает назначения? Это значит, что он нравится Розетти. Всё пошло ещё с чемпионата Европы — там он явно ошибался, но всё равно получал назначения. Кто-то его лоббирует. Маккели ошибался в матче Италии и Турции, потом устроил скандал, назначив пенальти в ворота Дании в полуфинале Англии, а недавно выдумал удаление в игре «Ливерпуля» и «Атлетико», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Также российский арбитр успокоил болельщиков, подчеркнув, что в предыдущих матчах судьи не ошибались, а иногда даже помогали нашей национальной команде.

«Успокоить болельщиков России может лишь одно: все назначения судей на наши матчи были точечными. Арбитры против нас не ошибались, а иногда даже помогали — например, не показав вторую карточку Сутормину в игре со Словенией. РФС не мог не участвовать в обсуждении назначения главного арбитра на решающий матч», — сказал рефери.

Сборная России сыграет против Хорватии заключительный матч отбора на чемпионат мира — 2022. Встреча состоится 14 ноября в Сплите (Хорватия) в 17:00 мск. За два тура до конца подопечные Валерия Карпина лидируют в группе H с 19 очками в восьми матчах, хорваты идут на второй строчке с 17 очками в восьми поединках.

Ранее стало известно, что нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели обслужит матч.

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