Карпина: я не чувствую никакого статуса

Жена Валерия Карпина Дарья в преддверии матча сборной России и Кипра поделилась предчувствиями перед игрой, а также прокомментировала свой статус «первой леди».

«У меня никогда нет предчувствий. Я просто надеюсь и верю, что мы победим, вот и всё», — цитирует Карпину «РБ Спорт».

Помимо этого, Дарья рассказала, что не считает себя «первой леди» российского футбола.

«Я не чувствую никакого статуса. И кстати, сама себя не считаю первой леди российского футбола. Считаю себя просто болельщиком сборной России и просто женой главного тренера», — резюмировала Карпина.

Сборная России сыграет с Кипром 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск. Эта встреча будет предпоследней для подопечных Валерия Карпина в квалификации на чемпионат мира 2022 года.

Ранее олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча сборной.