Фетисов: надеюсь, сборная России избежит неприятного сценария

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Кипра.

«В спорте может произойти всё что угодно. Не стоит заранее отмечать победу и вообще загадывать какой-либо результат. Я надеюсь, наша сборная всё-таки сможет провести сегодняшний матч без проблем и избежит неприятного сценария. Впереди у нас ещё важнейший матч с хорватами, так что сегодня важно не потерять очки и перейти к полноценной подготовке к хорватам», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00 мск.

Сборная России лидирует в группе H, набрав 19 очков. Кипр — на шестом месте (пять очков).

Ранее сообщалось, что Фетисов надеется, что Капризов сможет помочь сборной России на Олимпиаде.