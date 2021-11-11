Фетисов: надеюсь, Капризов сможет помочь сборной России на Олимпиаде

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал очередное достижение российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.
Фетисов: надеюсь, Капризов сможет помочь сборной России на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Кирилл молодец, что набрал ход в НХЛ. Но давайте пока не будем сильно отмечать такие внутриклубные достижения. Будем ждать, когда Кирилл выйдет на показатели Овечкина. Главное, чтобы он не останавливался, а продолжал развиваться в этой лиге. Желаю ему удачи — и пусть обойдётся без травм. Надеюсь, он сможет помочь сборной на Олимпиаде», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Капризов побил рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 30 забитых шайб (67 матчей). По этому показателю он вошёл в топ-10 действующих хоккеистов НХЛ.

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