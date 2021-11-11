Семёнов поделился впечатлениями от дебюта в НХЛ

Российский нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Кирилл Семёнов прокомментировал свой дебют в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В первый раз россиянин вышел на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфия Флайерз». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «Торонто».

«Я отлично себя чувствую, испытал приятные эмоции. Это моя первая игра. Хочу сказать спасибо всем! Спасибо моей семье, моей жене, которая всё это время мне помогала. Благодарю команду, всех ребят, они поддерживали меня, говорили: «Вперёд, Сэмми!» Это очень приятно», — цитирует хоккеиста журналист Дэвид Альтер.

На льду Семёнов провёл 11 минут 40 секунд, но не отметился результативными действиями.

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